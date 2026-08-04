ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Privacywaakhond waarschuwt gebruikers menstruatie-apps

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 11:53
anp040826104 1
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept op terughoudend te zijn met het delen van informatie met menstruatie-apps. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app om de menstruatiecyclus bij te houden. Volgens de AP is vaak onduidelijk wat zo'n applicatie doet met de gegevens die worden gedeeld.
In de app kunnen gebruikers invullen wanneer ze ongesteld zijn, maar ook welke hormonale klachten ze hebben, wanneer ze seks hebben en of ze zwanger willen worden of juist een zwangerschap willen voorkomen.
"Deze apps verzamelen een grote hoeveelheid zeer persoonlijke gegevens", aldus de autoriteit. "Het gaat om bijzondere persoonsgegevens, die volgens de wet extra beschermd moeten worden." Applicaties mogen deze gegevens niet verzamelen, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
Gevoelige informatie
"Meisjes en vrouwen noteren veel intieme informatie in deze apps. Dat maakt hen kwetsbaar. Bijvoorbeeld wanneer deze gevoelige informatie ongewild bij adverteerders terechtkomt", zegt Monique Verdier, vicevoorzitter van de privacywaakhond.
"Ook kunnen jouw gegevens in de handen van hackers komen. Deze criminelen hebben het juist gemunt op de gevoeligste persoonsgegevens, want daarmee kunnen zij mensen chanteren. Informatie over jouw gezondheid, vruchtbaarheid en seksleven is voor niemand anders bedoeld, alleen voor jezelf", aldus Verdier.
Mogelijk onderzoek
De AP stelt de apps in het vizier te hebben en sluit niet uit een onderzoek te starten.
Eind mei diende Bits of Freedom bij de AP een klacht in tegen een dergelijke app, Flo. Deze wordt door meer dan 200.000 vrouwen in Nederland gebruikt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2551890139

Wat zegt het over je als je je hond of kat bij je in bed laat slapen? Psychologen leggen uit

shutterstock_1334315390

Inbraak: dit is wat een dief als eerste aan uw huis ziet

131198945_m

Brandt dit lampje op je telefoon? Dan luistert of kijkt een app stiekem met je mee

shutterstock_1818500471

Jij met pensioen, je partner nog niet: dit gebeurt er financieel

collage-flexible-20260728 2

Pensioen vóór 67 in een EU-land? Onverzekerd betekent straks ook ongewenst.

186405501_m

Word je elke nacht om 3 uur wakker? Waarom dat heel normaal is

Loading