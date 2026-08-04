Privacywaakhond waarschuwt gebruikers menstruatie-apps

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept op terughoudend te zijn met het delen van informatie met menstruatie-apps. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app om de menstruatiecyclus bij te houden. Volgens de AP is vaak onduidelijk wat zo'n applicatie doet met de gegevens die worden gedeeld.

In de app kunnen gebruikers invullen wanneer ze ongesteld zijn, maar ook welke hormonale klachten ze hebben, wanneer ze seks hebben en of ze zwanger willen worden of juist een zwangerschap willen voorkomen.

"Deze apps verzamelen een grote hoeveelheid zeer persoonlijke gegevens", aldus de autoriteit. "Het gaat om bijzondere persoonsgegevens, die volgens de wet extra beschermd moeten worden." Applicaties mogen deze gegevens niet verzamelen, tenzij de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Gevoelige informatie

"Meisjes en vrouwen noteren veel intieme informatie in deze apps. Dat maakt hen kwetsbaar. Bijvoorbeeld wanneer deze gevoelige informatie ongewild bij adverteerders terechtkomt", zegt Monique Verdier, vicevoorzitter van de privacywaakhond.

"Ook kunnen jouw gegevens in de handen van hackers komen. Deze criminelen hebben het juist gemunt op de gevoeligste persoonsgegevens, want daarmee kunnen zij mensen chanteren. Informatie over jouw gezondheid, vruchtbaarheid en seksleven is voor niemand anders bedoeld, alleen voor jezelf", aldus Verdier.

Mogelijk onderzoek

De AP stelt de apps in het vizier te hebben en sluit niet uit een onderzoek te starten.

Eind mei diende Bits of Freedom bij de AP een klacht in tegen een dergelijke app, Flo. Deze wordt door meer dan 200.000 vrouwen in Nederland gebruikt.