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Rook natuurbrand Limburg tot in het noorden te ruiken

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 11:55
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OOSTRUM (ANP) - Rook van de brand die woedt in natuurgebied Boschhuizerbergen in Limburg is in meerdere provincies te ruiken. Vanuit onder meer Friesland, Overijssel en Gelderland komen meldingen van een brandlucht, melden verschillende veiligheidsregio's. De wind waait momenteel vanuit het zuiden waardoor de rook richting het noorden trekt.
Bij de brandweer in Friesland komen "veel meldingen" van mensen die buiten een brandlucht ruiken. De meldkamer is bereikbaar, maar een melding maken is niet nodig, aldus de brandweer op X.
De veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakte eerder al melding van "een sterke brandlucht" in de gemeenten Nijmegen, Heumen en Berg en Dal. Ook in Arnhem en omgeving is de brand inmiddels te ruiken.
Omdat de rook over een grote afstand verspreid is, is deze verdund. Mensen die toch last hebben van de geur doen er goed aan ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen tijdelijk uit te zetten.
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