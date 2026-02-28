ECONOMIE
Schaatser Bosker grijpt macht op NK allround

Sport
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 15:11
HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Marcel Bosker heeft de macht gegrepen op het NK allround. Hij won de 5000 meter in 6.10,47 en gaat na twee afstanden aan de leiding in ijsstadion Thialf.
Bosker werd door bondscoach Rintje Ritsma buiten de Nederlandse ploeg voor de finale van de ploegenachtervolging op de Winterspelen gelaten. De schaatser liet op de 5000 meter zien dat hij in vorm is. Remco Stam is de nummer 2 van het klassement en Louis Hollaar, de winnaar van de 500 meter, staat derde.
Jorrit Bergsma eindigde als tweede op de 5000 meter. De olympisch kampioen op de massastart finishte in 6.11,80. De 40-jarige Fries was in zijn lange loopbaan slechts drie keer sneller op de 5000 meter en staat vijfde in het algemeen klassement. De winnaar van het NK plaatst zich voor het WK van volgende week in Heerenveen. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt zijn al aangewezen voor dat toernooi.
