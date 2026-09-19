PRO-jongeren gaan bij Europese groenen en wereldwijde socialisten

DEN HAAG (ANP) - PROTEST, de jongerenpartij van Progressief Nederland, sluit zich aan bij de jongerentak van de Europese Groene Partij en bij de wereldwijde organisatie van socialistische jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum op een congres in Tilburg, meldt de jongerenclub. Ook wordt PROTEST 'aanschouwend lid' van de jonge Europese socialisten.

Net als moederpartij PRO stonden de jongeren voor een keuze bij wie ze willen horen na een fusie van groene en sociaaldemocratische bewegingen. PROTEST meldt dat de uitkomst een manier is om aan beide kanten verbonden te blijven.

Ongeveer honderd leden brachten hun stem uit, zegt PROTEST-voorzitter Minke van Manen tegen het ANP. De precieze stemverdeling is niet direct duidelijk. De internationale organisaties moeten de Nederlandse jongeren nog toelaten, maar volgens Van Manen is de kans groot dat dat lukt.

Zomerkamp

Tot vrijdag stemmen de leden van PRO over de vraag bij welke Europese partij de fusiepartij zich moet aansluiten. De PvdA hoort bij de Partij Europese Socialisten (PES) en GroenLinks bij de Europese Groene Partij (EGP). Een adviescommissie raadde de leden aan om zich bij PES aan te sluiten, maar tegelijkertijd een "zo sterk mogelijke verbinding" met EGP te houden.

Vier Europarlementariërs die namens GroenLinks verkozen zijn, pleitten deze maand voor aansluiting van PRO bij de groenen. Catarina Vieira, een van hen, zegt in een verklaring over de keuze voor de Europese groene jongerenbeweging: "Ik steun deze keuze van harte en ik hoop vooral dat deze keuze de leden die nog moeten stemmen in het PRO-referendum inspireert."

Van Manen benadrukt juist dat de stemming van de jongeren losstaat van het referendum bij PRO. "Wij maken een andere keuze, op basis van andere criteria." Waar het bij PRO bijvoorbeeld gaat om verhoudingen in het Europees Parlement, speelt bij PROTEST mee aan welk zomerkamp de groep meedoet.