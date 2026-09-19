Locoburgemeester Den Haag: met dit geweld is grens overschreden

DEN HAAG (ANP) - Met het geweld dat zaterdagmiddag losbarstte bij een manifestatie op het Malieveld is "een grens overschreden", stelt locoburgemeester Richard de Mos van Den Haag. In een verklaring laat hij weten dat dit "niets meer te maken heeft met demonstreren".

Hij somt op dat politiemensen werden aangevallen, relschoppers met zwaar vuurwerk gooiden en dat deelnemers gezichtsbedekkende kleding bleven dragen, hoewel dat niet mocht. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt bij de rellen of hoeveel mensen zijn aangehouden.

Op enig moment vond De Mos het zijn "verantwoordelijkheid als locoburgemeester de stad te beschermen en te zorgen voor de veiligheid van iedereen" en de demonstratie zaterdagmiddag te beëindigen. "We kennen allemaal de ellende van vorig jaar nog", bracht hij de Malieveldrellen van destijds in herinnering.

Wat zaterdag begon als een extreemrechts 'Wij zijn het volk'-protest mondde uit in geweld. Deelnemers droegen vlaggen met neonazistische symboliek. Ook schreeuwden ze leuzen als 'witte mannen vooraan' en 'azc weg ermee'.