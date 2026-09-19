ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Locoburgemeester Den Haag: met dit geweld is grens overschreden

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 18:10
anp190926090 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Met het geweld dat zaterdagmiddag losbarstte bij een manifestatie op het Malieveld is "een grens overschreden", stelt locoburgemeester Richard de Mos van Den Haag. In een verklaring laat hij weten dat dit "niets meer te maken heeft met demonstreren".
Hij somt op dat politiemensen werden aangevallen, relschoppers met zwaar vuurwerk gooiden en dat deelnemers gezichtsbedekkende kleding bleven dragen, hoewel dat niet mocht. Het is nog niet duidelijk of agenten gewond zijn geraakt bij de rellen of hoeveel mensen zijn aangehouden.
Op enig moment vond De Mos het zijn "verantwoordelijkheid als locoburgemeester de stad te beschermen en te zorgen voor de veiligheid van iedereen" en de demonstratie zaterdagmiddag te beëindigen. "We kennen allemaal de ellende van vorig jaar nog", bracht hij de Malieveldrellen van destijds in herinnering.
Wat zaterdag begon als een extreemrechts 'Wij zijn het volk'-protest mondde uit in geweld. Deelnemers droegen vlaggen met neonazistische symboliek. Ook schreeuwden ze leuzen als 'witte mannen vooraan' en 'azc weg ermee'.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Hoeveel spaargeld heb je écht nodig na je pensioen?

kanteling-nederland-header

Nederland kantelt: het westen zakt, het oosten komt omhoog

alleenstaand-2027-header

Alleenstaand en huurder: zo hard raakt 2027 juist deze groep

47947714_m

Deze klachten op middelbare leeftijd zijn gelinkt aan een bijna 50 procent hoger risico op dementie

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Gepensioneerd met €30.000 bruto? Ondanks de pensioenstijging ga je er in 2027 netto op achteruit

meerderheid schat aow leeftijd te laag in1414473126

Je krijgt binnenkort een brief van ABP over je nieuwe pensioen: deze vijf regels moet je checken

Loading