Euro’s wisselen voor buitenlands geld: hoe doe je dat?

Op Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Denemarken en Zweden na, kun je in de hele Europese Unie met de euro betalen. Ga je op vakantie naar één van de genoemde zeven landen? Of staat er een reis buiten Europa op het programma? Dan is het handig om lokaal geld op zak te hebben. Wissel je euro’s daarom voor buitenlands geld. In deze tekst leggen wij je precies uit hoe je dit doet.

Zoek uit met welke munt ze betalen

Wil je euro’s voor Wil je euro’s voor buitenlands geld inwisselen ? Zorg dan eerst dat je weet met welke munt ze betalen in het land van bestemming. Je wilt immers voorkomen dat je de verkeerde valuta wisselt, want dat is zonde van je geld. Wie uit wil zoeken met welke munt ze in een ander land betalen, kan zich het beste tot het internet richten. Zoek simpelweg op het land in combinatie met ‘munt’ en je weet binnen een paar tellen wat de lokale munteenheid is.

Bepaal hoeveel je nodig hebt

Als je weet welke valuta je moet hebben, kun je in principe geld wisselen. Loop alleen niet te hard van stapel, want je weet nog niet hoeveel je nodig hebt. Sommige mensen denken dat dit niet uitmaakt, maar dat is wel het geval. Wissel je veel euro’s voor vreemde valuta? Dan houd je misschien geld over. Je kunt dit bij terugkomst weliswaar weer inwisselen, maar wel tegen minder gunstige voorwaarden. Wissel daarom pas als je weet hoeveel je ongeveer nodig hebt.

Kies een plek om te wisselen

Wie geld wil wisselen, kan op verschillende plekken terecht. Zo bieden veel banken bijvoorbeeld de mogelijkheid om vreemd geld te bestellen. Er zijn zelfs partijen waarbij je online vreemd geld kunt bestellen. Je kunt bovendien terecht bij een wisselkantoor, zoals Goudwisselkantoor. Naast geld wisselen kun je hier ook terecht voor het kopen en verkopen van goud . Het voordeel van een wisselkantoor is dat ze vaak meerdere vreemde valuta op voorraad hebben. Bovendien betaal je er nooit onnodig veel voor geld wisselen.

Op de meeste vliegvelden kom je ook wisselkantoren tegen. Wij raden je alleen niet aan om te wachten met wisselen tot je op het vliegveld bent. De wisselkantoren die hier gevestigd zijn, hebben vaak ongunstige wisselkoersen. Ook betaal je er vaak hoge transactiekosten. Wissel daarom het liefst al voordat je op het vliegveld bent, bijvoorbeeld bij een wisselkantoor in een stad. Je bent zo geen dief van je eigen portemonnee.

Wacht niet te lang

Sommige mensen bedenken zich pas vlak voor vertrek dat ze nog moeten wisselen. Als je naar Amerika, Groot-Brittannië of Zwitserland gaat, is dit vaak geen probleem. Wisselkantoren hebben dollars, ponden en Zwitserse franken vaak op voorraad. Voor andere valuta geldt dit niet altijd. Heb je een andere munt nodig en wacht je tot vlak voor vertrek met wisselen? Kijk er dan niet raar van op als je achter het net vist. Wissel daarom het liefst al een paar weken voor vertrek, zodat er nog voldoende tijd is om vreemd geld te bestellen.