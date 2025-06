Pro-Palestijnse activist Mahmoud Khalil vrijgelaten in de VS

JENA (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Na meer dan drie maanden detentie is vrijdag de pro-Palestijnse activist Mahmoud Khalil in de Verenigde Staten vrijgelaten. Een Amerikaanse rechter had eerder op de dag zijn vrijlating bevolen.

Khalil werd in maart gearresteerd door de immigratiepolitie ICE. De aan Columbia University afgestudeerde Khalil was een van de leiders van Amerikaanse universiteitsprotesten tegen de oorlog in Gaza.

Khalil had een permanente verblijfsvergunning, maar die werd na zijn arrestatie ingetrokken. Vorige week oordeelde een rechter dat de regering van president Donald Trump hem van zijn vrijheid van meningsuiting beroofde door hem vast te houden. Khalil groeide uit tot symbool van Trumps tactiek om buitenlandse studenten die meededen aan pro-Palestijnse protesten te deporteren.

"Hoewel het recht heeft gezegevierd, heeft het veel te lang geduurd. Dit had geen drie maanden mogen duren", zei Khalil na zijn vrijlating.