Trump weerspreekt inlichtingenbaas over bewijs kernwapen Iran

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag opnieuw de directeur van de Nationale Inlichtingendiensten Tulsi Gabbard tegengesproken over inlichtingen rond het nucleaire programma van Iran. In maart stelde Gabbard tegenover het Congres dat er geen bewijs is dat Iran een kernwapen ontwikkelt.

"Ze heeft ongelijk", zei Trump vrijdag op een vliegveld in de staat New Jersey. Eerder deze week zei Trump ook al dat het hem "niet boeit" wat Gabbard had gezegd.

Ook Gabbard kwam vrijdag terug op haar eigen uitspraken. In een bericht op X schreef ze dat Amerika wél informatie heeft waaruit blijkt dat Iran binnen enkele weken tot maanden een kernwapen kan ontwikkelen. "President Trump is er duidelijk over geweest dat dat niet kan gebeuren, en ik ben het met hem eens", aldus Gabbard. Volgens Gabbard is haar eerdere verklaring "uit zijn context gehaald" door de media in een poging verdeeldheid te zaaien.