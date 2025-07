Pro-Palestijnse activistenboot Handala komt aan in Israël

JERUZALEM (ANP/AFP) - De activistenboot Handala, die onderweg naar Gaza door Israëlische troepen werd ingenomen, is in Israël aangekomen. Dat meldt een verslaggever van het Franse persbureau AFP. Israëlische troepen gingen zaterdagavond aan boord van de boot, die wordt beheerd door de pro-Palestijnse actiegroep Freedom Flotilla.

In een livestream van de groep was te zien hoe activisten op het dek zaten en hun handen omhooghielden, terwijl Israëlische soldaten de controle over het schip overnamen. Kort daarna werd de livestream afgebroken. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zei op X dat het schip naar de Israëlische kust zou worden begeleid. Alle opvarenden zouden ongedeerd zijn.

De Handala vertrok eerder deze maand vanaf Sicilië om de mensen in Gaza van noodhulp te voorzien. Het schip vervoert onder meer medicijnen en voedsel. Aan boord zijn ongeveer vijftien activisten.