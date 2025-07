Rusland: Kyiv en het Westen wijzen diplomatieke oplossing af

MOSKOU (ANP/RTR) - Als het aan Rusland ligt, wordt de oorlog met Oekraïne opgelost met diplomatieke en politieke middelen, maar Kyiv en het Westen wijzen alle pogingen daartoe af. Dat zegt het Kremlin volgens Russische staatspersbureaus.

"Onze voorkeur gaat uit naar politieke en diplomatieke middelen", zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov volgens staatspersbureau TASS. Volgens Peskov zet Moskou de militaire operatie in Oekraïne voort omdat "alle voorstellen voor een dialoog werden afgewezen, zowel door Oekraïne als door westerse landen." Bewijs voor die bewering gaf de woordvoerder niet.

Oekraïne en Rusland spraken elkaar eerder deze week in Istanbul. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelde daarbij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin voor in augustus. Het Kremlin liet weten niets te zien in een ontmoeting tussen de twee leiders op korte termijn. Een top tussen Poetin en Zelensky zou alleen kunnen plaatsvinden als laatste stap in het vredesproces.