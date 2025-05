Pro-Palestinademonstranten protesteren bij viering CIDI

AMSTERDAM (ANP) - Zo'n honderd pro-Palestinademonstranten protesteren zondagochtend bij het gebouw van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam, waar het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zijn 50-jarig bestaan viert. Een verslaggever van het ANP ziet mensen met Palestijnse vlaggen en bordjes met daarop teksten als 'Not in my name' en 'Tegen genocide'. Het gebouw is volgens een woordvoerder van het CIDI besmeurd met rode verf.

Het gebouw wordt zondagochtend volgens de CIDI-woordvoerder gereinigd. Ondanks de protesten gaat de viering door, aldus de zegsman. "We gaan een mooie, waardige viering houden."

De aanwezige demonstranten roepen ook leuzen.