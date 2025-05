Reddingswerkers Gaza: veel kinderen gedood bij nieuwe aanvallen

Door Israëlische luchtaanvallen zijn zondag verspreid over Gaza zeker 33 mensen gedood, meldt de burgerbescherming van het gebied. Van de slachtoffers was meer dan de helft kind.

Een woordvoerder vertelde dat 22 mensen werden gedood en zeker honderd anderen gewond raakten bij een aanval op een tentenkamp in het zuiden van Gaza. In de tenten verbleven ontheemde Palestijnen.

Zeven mensen werden gedood bij een aanval op een huis in Jabalia in het noorden. Ook elders in Gaza vielen enkele doden.

Israël begon vrijdag met een nieuw uitgebreid offensief in Gaza.