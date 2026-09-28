Pro-regeringstroepen Ethiopië nemen strategische stad Alamata in

ALAMATA (ANP/AFP) - Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. Regeringstroepen zijn al dagenlang in gevecht met rebellen uit de noordelijke regio Tigray.

Alamata ligt aan een belangrijke snelweg. Een splintergroepering uit Tigray, de Tigray Peace Force, verkondigde de val van Alamata op Facebook. De groep werkt samen met de federale regering. Conflictmonitor ACLED bevestigt de berichten dat federale troepen de stad hebben ingenomen.

Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF), dat de macht heeft in Tigray, met een serie aanvallen op naburige regio's.

In de periode 2020-2022 vond in Ethiopië een bloedige burgeroorlog plaats tussen regeringstroepen en opstandelingen uit Tigray. Naar schatting kwamen daar ongeveer 600.000 mensen bij om het leven.