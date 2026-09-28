Militair spoorvervoer moet gestroomlijnder voor oorlogstijd

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse spoor is niet klaar om militair materieel in oorlogstijd soepel naar het front te loodsen, erkent het kabinet. Zulke transporten worden daarvoor nu, in vredestijd, nog te ad hoc geregeld, stellen onderzoekers die door het ministerie van I&W aan het werk waren gezet. Om grotere aantallen en grotere haast aan te kunnen moeten er volgens hen vaste afspraken en procedures komen. De verantwoordelijke staatssecretarissen Annet Bertram (I&W) en Derk Boswijk (Defensie) "herkennen" die conclusies.

Nederland is een cruciale schakel in het vervoer van bijvoorbeeld Amerikaanse militairen en materieel van de havens van Rotterdam en Vlissingen naar het oosten. Zulke transporten vinden regelmatig plaats en dat gaat goed, constateren de onderzoekers van denktank HCSS. Maar dat garandeert niets voor een situatie "onder hogere druk", stellen ze. Als er moet worden opgeschaald, wordt de druk op het spoor en op de mensen die de transporten moeten organiseren al gauw te groot.