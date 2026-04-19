Ook tweede helft van bekerfinale begint later door vuurwerk

Sport
door anp
zondag, 19 april 2026 om 19:36
ROTTERDAM (ANP) - Ook de tweede helft van de bekerfinale tussen AZ en NEC is een paar minuten later begonnen. Scheidsrechter Danny Makkelie moest de aftrap uitstellen nadat fans van de club uit Nijmegen veel vuurwerk hadden afgestoken. De finale begon al vijf minuten later in De Kuip omdat beide doelen niet zichtbaar waren door de vele rook die fakkels van supporters van AZ veroorzaakten.
AZ leidt met 1-0. Mees de Wit scoorde in de 32e minuut. AZ kan de KNVB-beker voor de vijfde keer winnen, na een nederlaag na strafschoppen vorig seizoen tegen Go Ahead Eagles. NEC staat voor de zesde keer in de finale, maar nam de zilveren bokaal nog nooit mee naar Nijmegen.
