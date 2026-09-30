PRO wil belastingplan nog niet steunen: niet sociaal genoeg

DEN HAAG (ANP) - PRO is nog niet enthousiast over de plannen voor de belastingen voor 2027. Kamerlid Luc Stultiens hekelt dat er vooral extra geld wordt gehaald bij werkenden, maar niet bij grote vermogens. "Het is niet sociaal genoeg."

Dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid heeft geschrapt, zet voor de grootste oppositiepartij de deur open voor een "totaaldeal over alle begrotingen en het belastingplan". Dat laatste is dus nog geen zekerheid.

Stultiens ziet dat "gewone mensen" erop achteruitgaan, omdat belasting op werk omhooggaat. Het kabinet heeft daar al kleine aanpassingen aan gedaan, waardoor middeninkomens minder belasting gaan betalen, maar dat is voor PRO dus nog niet genoeg. De partij herhaalt dat er geld gehaald moet worden bij bedrijven met grote winsten.

Ook andere oppositiepartijen, zoals JA21, hebben zich al kritisch geuit over de voorgenomen belastingen. Zij vinden het bijvoorbeeld niet goed dat kleinere beleggers en spaarders sneller vermogensbelasting betalen.