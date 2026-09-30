PostNL bezorgt ook komende jaren meeste overheidspost

DEN HAAG (ANP) - PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst, die op 1 januari ingaat, is kleiner dan eerder. Dat komt doordat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan. Ook daalt de hoeveelheid overheidspost al langer. PostNL hield met deze afname al rekening in de financiële cijfers.

De nieuwe overeenkomst geldt voor in ieder geval twee jaar, met opties voor nog twee keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, uitkeringsinstantie UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Kiesraad, de rechtspraak en de Belastingdienst.

PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Volgens het bedrijf is zijn posttak daardoor verlieslatend geworden. Daarom probeert PostNL om de reguliere bezorgtermijn te verruimen van twee naar drie dagen. Voor zakelijke contracten, zoals die met de overheid, gelden specifieke bezorgafspraken.