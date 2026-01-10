Problemen met treinverkeer in noorden duren tot in de avond

GRONINGEN (ANP) - Het duurt waarschijnlijk nog tot zaterdagavond voordat de problemen met het treinverkeer in het noorden van het land zijn verholpen. Het winterse weer veroorzaakt wisselstoringen en andere overlast.

Tussen Groningen en Leeuwarden rijden veel minder treinen. Dat duurt in elk geval tot 23.00 uur. Op de trajecten Groningen-Delfzijl en Groningen-Eemshaven rijden helemaal geen treinen, en tussen Groningen en Veendam rijden veel minder treinen. Op die lijnen duurt de overlast in elk geval tot 20.15 uur.

De wisselstoringen tussen Sneek en Stavoren en tussen Leeuwarden en Dronryp zijn verholpen. Daar rijden de treinen inmiddels weer.

Op andere plekken in het land zijn zaterdag ook problemen op het spoor. Zo is er een wisselstoring tussen Utrecht Centraal en Breukelen. NS hoopt dat die aan het begin van de avond is verholpen. In elk geval tot maandag rijden er minder treinen tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Centrum. Ook daar is een wissel kapot.