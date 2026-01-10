Schaatsers op EK buiten podium op 5000 meter, zege Semirunniy

TOMASZOW MAZOWIECKI (ANP) - De Nederlandse schaatsers hebben op de EK afstanden in Polen naast de medailles op de 5000 meter gegrepen. Kars Jansman was met 6.21,39 de beste Nederlander op de vierde plaats. De zege ging naar de van oorsprong Russische schaatser Vladimir Semirunniy, die uitkomt voor Polen. Hij schaatste met 6.11,13 een baanrecord.

Achter Semirunniy werd Riccardo Lorello uit Italië met 6.14,49 tweede. De Italiaan Davide Ghiotto werd met 5.17,09 derde.

Wisse Slendebroek eindigde met 6.26,08 als achtste. Jasper Krommenhoek werd elfde in een tijd van 6.28,56.