Schaatsster Hoogendoorn bij EK derde op 1500 meter, zege Wiklund

TOMASZOW MAZOWIECKI (ANP) - Schaatsster Chloé Hoogendoorn heeft bij de EK afstanden in Polen brons veroverd op de 1500 meter. De 21-jarige Zuid-Hollandse eindigde met 1.57,64 als derde. De Europese titel ging naar Ragne Wiklund uit Noorwegen. Met 1.56,24 bleef de Noorse de Tsjechische Nikola Zdrahalova voor, die tweede werd in 1.56,53.

Hoogendoorn was nipt sneller dan landgenote Meike Veen. Die eindigde met 1.57,84 net naast het podium als vierde. Isabel Grevelt, die eerder zaterdag brons pakte op de 500 meter, werd met 1.59,20 zesde.

Titelverdedigster Antoinette Rijpma-de Jong deed niet mee in Polen. Ze slaat net als de meeste schaatssters die zich hebben gekwalificeerd voor Milaan de EK over en verkiest een trainingskamp als voorbereiding. Voor Wiklund is het de tweede titel in Polen. Ze won een dag eerder de 3000 meter in een baanrecord.