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Proces bangalijst Utrechts corps uitgesteld: bij de Utrechtse rechtbank werkt een familielid van een van de slachtoffers

Samenleving
door Redactie
woensdag, 09 september 2026 om 9:30
bijgewerkt om woensdag, 09 september 2026 om 9:56
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De rechtszaak over een zogeheten bangalijst die is verspreid binnen een studentencorps in Utrecht, loopt vertraging op. De rechtbank in Utrecht zou de zaak volgende week behandelen, maar die zitting gaat niet door. Het proces moet namelijk worden overgenomen door de rechtbank in Gelderland.
Op de lijst uit 2024 stonden de namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met daarbij seksuele en beledigende opmerkingen. Vier vrouwen die op de lijst werden genoemd, hebben aangifte gedaan. Een van hen blijkt familielid te zijn van iemand die voor de rechtbank in Utrecht werkt. De rechtszaak gaat daarom naar een andere rechtbank, om zeker te zijn dat de rechters objectief en neutraal zijn.
De vier verdachten in de zaak zijn lid van de studentenvereniging Utrechtsch Studenten Corps (USC).
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