ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Shelton velt titelverdediger Alcaraz in nachtthriller US Open

Sport
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 9:43
anp090926083 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Titelverdediger Carlos Alcaraz is na een lange nachtelijke partij uitgeschakeld op de US Open. De Amerikaan Ben Shelton overklaste in vijf sets de Spaanse tennisser. De spectaculaire partij in het Arthur Ashe Stadium duurde viereneenhalf uur en eindigde om iets na 3.30 uur plaatselijke tijd met de volgende setstanden: 5-7 6-1 6-3 1-6 7-6 (7). Zo laat was een partij nog nooit geëindigd in het grandslamtoernooi van New York.
Alcaraz won nog wel de eerste set, maar Shelton begon daarna het spel te domineren en trok de tweede en derde set naar zich toe. Alcaraz leek te wankelen, maar de zevenvoudig grandslamkampioen richtte zich tijdig op. Hij won de vierde set en sleepte er een vijfde set uit. Daarin had hij lang het overwicht, maar Shelton redde zich steeds uit benarde situaties en in de beslissende supertiebreak sloeg hij alsnog toe.
loading

POPULAIR NIEUWS

variabele hypotheekrente populairder nu lenen duurder wordt1669287380

Strengere regels aflossingsvrije hypotheek: dit gebeurt er als jouw looptijd afloopt

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

Geen kinderen, geen vangnetten: stel zonder kinderen is de grootste verliezer in 2027, en dit is de optelsom

ANP-536515814

De simpele trucs die fotomodellen en prinsessen gebruiken om perfect op de foto te komen

anp080926098 1

Duitse super gaat in Nederland concurrentie aan met bol en Amazon

In-the-middle-of-a-Breakdown-lies-a-Breakthrough-In-the-middle-of-Difficulty-lies-Opportunity-Cropped-1024x576

Bekende influencer overlijdt aan penisvergroting, familie begraaft hem in peperdure gouden kist

box3-geldkist

Gepensioneerd met spaargeld? De koopkrachtplus van 0,5% geldt waarschijnlijk niet voor jou

Loading