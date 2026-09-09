Shelton velt titelverdediger Alcaraz in nachtthriller US Open

NEW YORK (ANP) - Titelverdediger Carlos Alcaraz is na een lange nachtelijke partij uitgeschakeld op de US Open. De Amerikaan Ben Shelton overklaste in vijf sets de Spaanse tennisser. De spectaculaire partij in het Arthur Ashe Stadium duurde viereneenhalf uur en eindigde om iets na 3.30 uur plaatselijke tijd met de volgende setstanden: 5-7 6-1 6-3 1-6 7-6 (7). Zo laat was een partij nog nooit geëindigd in het grandslamtoernooi van New York.

Alcaraz won nog wel de eerste set, maar Shelton begon daarna het spel te domineren en trok de tweede en derde set naar zich toe. Alcaraz leek te wankelen, maar de zevenvoudig grandslamkampioen richtte zich tijdig op. Hij won de vierde set en sleepte er een vijfde set uit. Daarin had hij lang het overwicht, maar Shelton redde zich steeds uit benarde situaties en in de beslissende supertiebreak sloeg hij alsnog toe.