Proces tegen oud-burgemeester en Erdogan-rivaal İmamoğlu begonnen

ISTANBUL (ANP/AFP/DPA) - In Istanbul is het proces begonnen tegen de oud-burgemeester van die stad, Ekrem İmamoğlu. Het Turkse OM heeft 142 aanklachten tegen de voornaamste rivaal van president Erdogan ingediend, onder meer voor het leiden van een criminele organisatie, omkoping en witwassen. Hem hangt 2000 jaar cel boven het hoofd. Naast İmamoğlu staan meer dan vierhonderd mensen terecht, van wie er meer dan honderd net als İmamoğlu in voorarrest zitten. Onder anderen İmamoğlu's advocaat, woordvoerder en enkele journalisten staan terecht.

Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty spreken van een showproces, naasten van İmamoğlu van een test van het Turkse justitiële systeem. İmamoğlu gold als goede kanshebber voor het presidentschap, totdat hij in maart vorig jaar uit zijn ambt werd ontheven en zijn universitaire titel hem werd ontnomen door de Universiteit van Istanbul. Het hebben van een graad is in Turkije noodzakelijk om te mogen meedingen naar het presidentschap.