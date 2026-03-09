ECONOMIE
Von der Leyen wil kritische kijk EU op besluitvorming buitenland

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 10:36
anp090326072 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet kritisch kijken of haar besluitvorming over het buitenlandbeleid nog wel houdbaar is in het licht van alle geopolitieke spanningen, stelt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.
De EU en haar lidstaten moeten kijken of "het systeem dat we hebben opgebouwd - met al zijn goedbedoelde pogingen tot consensus en compromis - onze geloofwaardigheid als geopolitieke speler meer bevordert of juist belemmert", zei Von der Leyen in een toespraak op een conferentie van EU-ambassadeurs.
Daarbij doelt ze ook op de lening van 90 miljard voor Oekraïne. Op een EU-top in december werden de 27 EU-leiders het hierover eens, na lang onderhandelen. Nu blokkeert de Hongaarse premier Viktor Orbán de lening toch, terwijl Oekraïne het geld voor 1 april dringend nodig heeft.
Volgens Von der Leyen is dit exemplarisch voor "de vraag of ons systeem nog wel efficiënt functioneert". Ze belooft in de toespraak wel dat de lening van 90 miljard er zal komen. "Want onze geloofwaardigheid - en belangrijker nog, onze veiligheid - staat op het spel."
