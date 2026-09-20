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Evenepoel haalde veel motivatie uit kans op vierde tijdritgoud

Sport
door anp
zondag, 20 september 2026 om 22:21
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MONTREAL (ANP) - Remco Evenepoel zag tijdens de WK wielrennen in Montreal precies gebeuren waar hij op hoopte. De Belgische olympisch kampioen veroverde met overmacht als eerste renner ooit zijn vierde wereldtitel op rij in het tijdrijden. "Dat was mijn doel hier en dat gaf me veel motivatie. Ik ben heel blij, dit is een prachtige ervaring", zei de 26-jarige Evenepoel in zijn eerste reactie.
De Belg was na de eerste kilometers al de snelste. "Het was een veeleisend parcours met een technisch begin en einde. Na mijn snelle begin dacht ik dat ik misschien te hard was vertrokken, maar ik bleef alles geven en ik behield de hele tijd mijn goede gevoel."
Evenepoel keek ook al vooruit naar de wegwedstrijd van volgende week, die hij ook hoopt te winnen. "Dit is een goed begin van de WK. Ik neem nu wat tijd om uit te rusten en te genieten van deze bijzondere prestatie. Vanaf dinsdag ligt dan de volle focus op zondag."
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