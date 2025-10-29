ECONOMIE
Elke minuut sterft een mens door de opwarming van de aarde

Klimaat, natuur en milieu
door Jeannette Kras
woensdag, 29 oktober 2025 om 15:55
ANP-535444560
De aarde warmt sneller op dan ooit en dat kost inmiddels één mensenleven per minuut. Dat blijkt uit een nieuw rapport van University College London in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In totaal gaat het jaarlijks om gemiddeld 546.000 doden, een stijging van 23 procent sinds de jaren negentig.
Het is de meest uitgebreide analyse ooit van de gezondheidseffecten van de klimaatcrisis. De conclusies zijn ontnuchterend: onze verslaving aan fossiele brandstoffen zorgt niet alleen voor opwarming van de aarde, maar ook voor giftige luchtvervuiling, bosbranden en de verspreiding van ziektes als dengue. Miljoenen mensen sterven jaarlijks door het uitblijven van effectief klimaatbeleid.
Ondanks de toenemende schade gaven overheden in 2023 wereldwijd nog altijd 956 miljard dollar uit aan directe subsidies voor fossiele brandstoffen – ruim 2,5 miljard dollar per dag. Vijftien landen, waaronder Saudi-Arabië en Egypte, besteedden zelfs meer aan fossiele steun dan aan hun nationale gezondheidszorg. Tegelijkertijd verliezen werknemers in de landbouw en de bouwsector jaarlijks honderden miljarden werkuren door hitte, wat in de armste landen neerkomt op een verlies van 6 procent van het nationaal inkomen.
Lichtpuntjes
Toch zijn er lichtpuntjes: minder kolenverbranding redt dagelijks naar schatting 400 levens, en hernieuwbare energie groeit snel. Maar volgens hoofdonderzoeker dr. Marina Romanello is dat niet genoeg zolang overheden en banken de fossiele industrie blijven financieren. “We zien miljoenen onnodige doden per jaar door ons uitstelgedrag. Een gezonde toekomst is onmogelijk zolang we fossiele brandstoffen blijven subsidiëren.”
De gevolgen zijn overal voelbaar: 2024 was opnieuw het warmste jaar ooit, met recordaantallen bosbranden, droogtes en voedseltekorten. In vergelijking met de periode 1981–2010 kampen nu 123 miljoen extra mensen met voedselonzekerheid.
Toch is er ook hoop, benadrukt Romanello. “De oplossingen bestaan al, van schone energie tot klimaatvriendelijke steden en voeding. Lokale gemeenschappen en zorgprofessionals zien de gevolgen met eigen ogen en komen in actie. Dat geeft reden tot optimisme, mits we het tempo opvoeren.”
Bron: The Guardian

