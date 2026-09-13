Prognose: links oppositieblok wint Zweedse verkiezingen

STOCKHOLM (ANP/RTR) - Volgens een prognose van de Zweedse zender SVT stevent het centrumlinkse oppositieblok in Zweden af op 51,3 procent van de stemmen in de parlementsverkiezingen van het land. De Zweedse centrumlinkse partijen steunen de sociaaldemocratische leider Magdalena Andersson als premier.

Uit een peiling op de verkiezingsdag door omroep TV4 kwam centrumlinks ook al als koploper naar voren. De eerste uitslagen van de Zweedse Kiesraad worden nog deze zondagavond verwacht.

Zweedse prognoses geven vaak een goede indicatie van de einduitslag, maar zijn niet altijd accuraat gebleken. In 2022 werd bijvoorbeeld ook voorspeld dat het blok van Andersson zou winnen. Destijds won echter een rechtse coalitie onder leiding van Ulf Kristersson, de huidige premier.

De Groenen

Kristersson is in deze stemming opnieuw leider van een rechtse coalitie. Belangrijk verschil is dat hij ditmaal de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten regeringsdeelname heeft beloofd als zijn blok wint. Dat krijgt volgens de SVT-prognose slechts 46,8 procent van de stemmen.

De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson worden met 28,6 procent de grootste partij van het land, net als in 2022. Haar blok bestaat ook uit drie andere linkse partijen, waaronder De Groenen. De conservatieven van premier Kristersson krijgen 18,2 procent, terwijl radicaalrechts mag rekenen op 17,1 procent, aldus de prognose. Ook de liberalen behoren tot Kristerssons blok.