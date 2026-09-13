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Politie op zoek naar bestuurder na aanrijding kind in Haarlem

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 21:33
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HAARLEM (ANP) - De politie is op zoek naar de bestuurder die zondagavond in Haarlem betrokken was bij een ernstige aanrijding. De bestuurder heeft daarbij een kind aangereden en is vervolgens doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
De aanrijding vond rond 18.45 uur plaats in de Plataanstraat in de Noord-Hollandse stad. Volgens de politie reed de bestuurder in een zwarte Audi A3, waarschijnlijk een ouder model. De auto heeft schade aan de voorzijde en reed na de aanrijding richting de Orionweg/N208 (Randweg).
De bestuurder wordt opgeroepen zich bij de politie te melden.
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