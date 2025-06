Progressieve Lee Jae-myung beëdigd als president van Zuid-Korea

SEOUL (ANP/RTR) - Lee Jae-myung is beëdigd als de nieuwe president van Zuid-Korea. De ceremonie werd live op televisie uitgezonden.

In een toespraak bij zijn aantreden beloofde Lee, die als progressief te boek staat, onder meer "tijd te winnen" in de onderhandelingen met de Verenigde Staten over importtarieven, een onderwerp dat hij als het "meest prangend" omschreef. Ook gaf Lee aan "de dialoog" met buurland Noord-Korea te willen aangaan. "Hoe duur het ook is, vrede is beter dan oorlog", zei hij.

De 61-jarige voormalige mensenrechtenadvocaat Lee boekte bij de vervroegde verkiezingen van dinsdag een overtuigende overwinning op zijn conservatieve rivaal Kim Moon-soo. Zijn overwinning lijkt een ommekeer in te luiden voor de op drie na grootste economie van Azië. Vorig jaar riep Yoon Suk-yeol de militaire noodtoestand uit in het land, wat tot zijn afzetting leidde.