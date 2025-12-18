Promes vraagt hof om vrijlating om voor kinderen te kunnen zorgen

Voetballer Quincy Promes (33) vraagt het gerechtshof in Amsterdam zijn voorarrest op te heffen, zodat hij voor zijn vijf kinderen kan zorgen. Promes zit nu zes maanden in voorlopige hechtenis en wil de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in hoger beroep in vrijheid afwachten.

"Het gaat me niet eens meer om mijn voetbalcarrière. Het is enkel financieel om de kinderen te helpen", zei Promes donderdag bij het hof. "Als ik de kans krijg om vrij te komen, zal ik me houden aan de voorwaarden." Zijn advocaat noemde de financiële situatie van zijn cliënt schrijnend. In de gevangenis kan Promes niet trainen. "Momenteel ben ik niet fit. Als ik vrijkom, is het eerste wat ik ga doen keihard werken om weer fit te worden."

Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Promes eerder bij verstek tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep.