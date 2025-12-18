Estland: Russische grenswachten staken illegaal grens over

TALLINN (ANP/DPA) - Drie Russische grenswachten zijn woensdag illegaal de grens met Estland overgestoken, meldt het Estse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zouden de grensrivier Narva zijn overgestoken naar het oosten van Estland, waar veel etnische Russen wonen.

Het ministerie publiceerde videobeelden van de grenswachten die met een bootje de rivier oversteken en aankomen in de buurt van het dorp Vasknarva. Later gingen ze uit zichzelf weer terug naar Rusland. Tallinn gaat de Russische zaakgelastigde ontbieden voor een verklaring.

"Er was geen onmiddellijke veiligheidsdreiging", zei binnenlandminister Igor Taro op televisie. "Maar de politie en de grenswacht hebben hun aanwezigheid en patrouilles opgevoerd."

Zo'n 20 procent van de bevolking in Estland is etnisch Russisch. Een groot deel daarvan woont in de grensstad Narva. Dit wordt gezien als een mogelijk doelwit van de Russen als die hun grondgebied verder zouden willen uitbreiden.