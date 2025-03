ProRail bereidt zich voor op oorlogssituatie

UTRECHT (ANP) - ProRail bereidt zich voor op een oorlogssituatie, maar heeft nog geen oorlogsprotocol klaarliggen, bevestigt een woordvoerder van de spoorwegbeheerder na berichtgeving van BNR. De radio-omroep meldde vrijdag dat bedrijven, autoriteiten en organisaties vaak al noodplannen hebben of in contact staan met de overheid voor het moment dat er oorlog uitbreekt.

De spoorwegbeheerder is bijvoorbeeld bezig de belangrijkste goederencorridors gereed te maken, zodat daar langere treinen overheen kunnen rijden. Ook bekijkt ProRail waar met bredere treinen gereden kan worden, omdat defensiematerieel soms te breed is.

ProRail heeft dus nog geen echt oorlogsplan, maar wil daar wel aan werken. Dat protocol moet volgens de spoorwegbeheerder onder meer zorgen voor een lossere omgang met bestaande regels om militaire transporten indien nodig voorrang te kunnen geven op het spoor.

Tijdens een oorlog is infrastructuur van "essentieel belang", aldus ProRail. "Via het spoor worden mensen geëvacueerd, wordt humanitaire hulp geboden en er vindt militair transport plaats. Dat zullen ook wij moeten doen in oorlogstijd."