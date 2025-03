Toch asbest aangetroffen in uitgebrande panden in Arnhem

ARNHEM (ANP) - In enkele panden die donderdag zijn uitgebrand in het centrum van Arnhem is toch asbest aangetroffen. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt dat asbest nader onderzocht. Tijdens en na de brand waren monsters genomen uit neergekomen roetdeeltjes rondom het getroffen gebied, maar daarin was geen asbest aangetroffen.

Asbest werd vooral in de tweede helft van de vorige eeuw veel gebruikt in de bouw. De getroffen panden zijn 18e- en 19e-eeuws, maar in de loop der tijd zijn er veel verbouwingen geweest.