Heijmans verkoopt meer nieuwbouwhuizen, wel moeilijker in steden

ROSMALEN (ANP) - Bouwconcern Heijmans heeft in de eerste tien maanden van dit jaar meer nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. In zijn kwartaalresultaten wijst Heijmans op een sterk blijvende vraag naar grondgebonden woningen in buitenstedelijke gebieden. Binnen steden lopen de verkopen moeizamer. Het bouwbedrijf wijt dit deels aan minder vraag van particuliere kopers en terughoudendheid van institutionele beleggers door veranderde wetgeving.

Heijmans heeft dit jaar tot en met oktober 2313 nieuwbouwhuizen verkocht. In de eerste tien maanden van 2024 waren dit 2284 woningen. Het bedrijf werkte het afgelopen kwartaal onder meer aan een project in Eindhoven van 400 appartementen. Daarvan zijn 234 voor de sociale huur.

Topman Tom Hillen kijkt in een toelichting op de resultaten terug op een "sterk" kwartaal en op de verkiezingscampagnes. "De acute en grote woningbehoefte in Nederland was terecht een van de thema's bij de Tweede Kamerverkiezingen."