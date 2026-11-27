BOLOGNA (ANP) - De tennissers van Italië staan in de finale van de Davis Cup. Ze versloegen Tsjechië in een spannende halve eindstrijd in Bologna: 2-1.

Italië stuit in de finale op de winnaar van de andere halve finale tussen Spanje en Groot-Brittannië, die zaterdag wordt afgewerkt.

Lorenzo Musetti bracht Italië in het eerste enkelspel tegen Jakub Mensik op voorsprong (6-3 6-4). Tsjechië kwam op gelijke hoogte door een zege van Jiri Lehecka op Flavio Cobolli (6-2 1-6 6-3).

Titelverdediger

Daarna moest het dubbelspel de beslissing brengen. Musetti en Andrea Vavassori waren in de tiebreak van de derde set net iets sterker dan Tomáš Macháč en Lehecka: 3-6 6-1 7-6 (4).

Italië is de titelverdediger in de Davis Cup. De formatie kan niet beschikken over de geblesseerde sterspeler Jannik Sinner.