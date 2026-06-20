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ProRail: storm zorgt voor veel problemen op het spoor

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 11:19
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UTRECHT (ANP) - De storm die in de nacht van vrijdag op zaterdag over Nederland trok, heeft verspreid over het land tot veel problemen op het spoor geleid. Dat meldt ProRail. Reizigers konden hun reis niet vervolgen doordat op verschillende trajecten bomen op het spoor lagen. Medewerkers van ProRail hebben in samenwerking met aannemers de hele nacht hard gewerkt om het spoor vrij te maken.
Hoewel de meeste problemen inmiddels verholpen zijn, wordt op sommige plekken nog gewerkt aan herstel. Vooral rondom Utrecht en Amersfoort kwamen bomen op het spoor terecht. Op de meeste plekken hebben zogenoemde incidentenbestrijders gestrande treinen verplaatst. Daarnaast moesten bomen in stukken worden gezaagd en worden weggesleept.
Treinreizigers hoefden volgens ProRail niet te worden geëvacueerd, wel hadden ze veel vertraging. Rond Utrecht en Geldermalsen konden reizigers hierdoor hun reis naar huis niet met de trein maken. Voor hen is voor alternatief vervoer gezorgd.
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