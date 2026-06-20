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BYD ontkent milieuschendingen bij bouw fabriek in Hongarije

Economie
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 11:17
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SZEGED (ANP) - De Chinese fabrikant van elektrische auto's BYD verwerpt beschuldigingen dat het bedrijf milieuregels in Hongarije heeft overtreden tijdens de bouw van zijn eerste fabriek in de Europese Unie. De Hongaarse politie onderzoekt meldingen dat BYD vervuilde grond van de bouwplaats in de zuidelijke stad Szeged zou hebben afgevoerd naar een andere locatie.
"Dat is een onjuiste bewering. We hebben al een advocaat ingeschakeld om hierop te reageren, omdat we niets verkeerd hebben gedaan", zei BYD-topman Stella Li in een gesprek met persbureau Bloomberg.
De zaak wijst erop dat de nieuwe regering van premier Péter Magyar milieukwesties in de snel groeiende sector van elektrische auto's serieuzer neemt dan onder zijn voorganger Viktor Orbán. Ook batterijproducenten zoals Contemporary Amperex Technology en Samsung SDI liggen onder de loep.
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