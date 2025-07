Ter inspiratie voor je vakantie: dit land heeft de meeste Werelderfgoed-locaties

UNESCO heeft dit jaar 26 nieuwe plekken toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst, waarmee het totaal op maar liefst 1248 locaties komt. Italië blijft de trotse koploper met 61 plekken. Een van de nieuwste toevoegingen is de betoverende Domus de janas (zie foto) op Sardinië, letterlijk ‘feeënhuizen’, rotsgraven die tussen 5000 en 3000 voor Christus werden uitgehakt.

China volgt Italië op de voet met 60 locaties, waaronder de keizerlijke begraafplaats van de Xixia-dynastie, die dit jaar werd toegevoegd. Duitsland staat op de derde plek met 55 werelderfgoederen. De nieuwste aanwinst daar: de sprookjesachtige paleizen van koning Ludwig II van Beieren, waaronder Neuschwanstein en Linderhof.

Frankrijk (54 sites) en Spanje (50) maken de top vijf compleet. Frankrijk kreeg dit jaar onder meer de megalieten van Carnac op de lijst, een indrukwekkend prehistorisch landschap aan de Bretonse kust.

Werelderfgoed is er inmiddels in 170 landen. De Verenigde Staten staan op plek 11 met 26 locaties, waaronder Yellowstone en het Vrijheidsplein in Philadelphia. Het Verenigd Koninkrijk eindigt op plek 8 met 35 werelderfgoederen.