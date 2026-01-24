Protest Italië tegen vrijlating bareigenaar in Zwitserse Crans

ROME (ANP/RTR) - Italië heeft de ambassadeur in Zwitserland teruggeroepen voor overleg na de vrijlating van de eigenaar van het café in Crans-Montana waar in de nieuwjaarsnacht een enorme brand woedde. Daarbij kwamen veertig vooral jonge mensen om het leven, onder wie zes Italianen. Tien van de ruim honderd gewonden zijn Italianen.

Bareigenaar Jacques Moretti werd 9 januari door justitie in Sion, de hoofdstad van het getroffen kanton Valais, in hechtenis genomen. Hij zou door nalatigheid onder meer dood door schuld op zijn geweten hebben. Vrijdag bepaalde de rechter dat hij onder strikte voorwaarden en tegen een borgsom van 200.000 Zwitserse frank (216.500 euro) naar huis kon.

Het leidde in Rome tot boze reacties. Premier Giorgia Meloni noemde het een belediging van de slachtoffers en hun familieleden. Minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani beval de ambassadeur onmiddellijk de verontwaardiging van Italië over te brengen aan justitie in Valais en dan naar Rome te komen voor overleg.