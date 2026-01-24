Tweede overlegronde Oekraïne, Rusland en VS afgerond

ABU DHABI (ANP/AFP/RTR) - De tweede overlegronde tussen delegaties uit Oekraïne, Rusland en de VS in Abu Dhabi is volgens een woordvoerder van de Oekraïense delegatie voorbij. Ze spraken elkaar zaterdag voor de tweede dag op rij. Het is niet duidelijk of er nog verder overleg plaatsvindt.

Mogelijk houden de gezanten nu ruggespraak met hun regeringen. De onderhandelaars spraken elkaar vrijdag ook al over mogelijkheden om een vredesregeling te treffen. Voor het overleg waren twee dagen uitgetrokken.

Het is niet bekend of er vorderingen zijn gemaakt in de onderhandelingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een vredesplan dat wijzigingen heeft ondergaan en nog niet is aangenomen door de strijdende partijen.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaan de gesprekken nu nog vooral over grondgebied. Rusland heeft grote delen van het land bezet en wil in ieder geval de oostelijke regio Donbas houden. Oekraïne heeft nog een deel van Donbas in handen en wil dat niet opgeven.