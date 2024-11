Wall Street eindigt lager na opmars, ook cryptobedrijven omlaag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geëindigd. Beleggers leken wat winst te nemen na de sterke opmars van Wall Street sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Onder meer de aandelen van cryptobedrijven als Coinbase en Riot Platforms daalden, respectievelijk met 1,6 procent en 3,5 procent. In tegenstelling tot maandag konden deze bedrijven nu niet profiteren van het feit dat de bitcoin opnieuw in waarde is gestegen.

Cryptoplatform Marathon Digital ging wel omhoog, met 0,9 procent. De waardestijging van de bitcoin volgt op de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten vorige week. De oud-president heeft soepelere regulering van cryptovaluta beloofd en wil van de Verenigde Staten de cryptohoofdstad van de wereld maken. Inmiddels nadert 's werelds grootste en bekendste cryptomunt een niveau van 90.000 dollar.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag 0,9 procent lager op 43.910,98 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 5983,99 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,1 procent tot 19.281,40 punten. De drie belangrijkste graadmeters waren maandag opnieuw op recordniveaus gesloten. Aanleiding daarvoor leek de verwachting dat belastingverlagingen en soepelere regelgeving onder Donald Trump de aandelenkoersen zullen aanjagen.

Ook Tesla verloor, 6,2 procent. Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezing is de elektrische autofabrikant bijna 40 procent meer waard geworden. Beleggers verwachten dat Tesla zal profiteren van een nieuwe termijn voor Trump, van wie topman Elon Musk een grote supporter is.

Pfizer zakte 0,2 procent. Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat de farmaceut zijn divisie voor ziekenhuismedicatie overweegt te verkopen. Pfizer zou Goldman Sachs hebben ingeschakeld om de interesse van potentiële kopers te peilen. Het bedrijf staat onder druk van de activistische belegger Starboard Value. Die stelt dat Pfizer te veel uitgeeft aan grote overnames, zonder dat daar nieuwe winstgevende medicijnen uit voortkomen.

De euro was bij het sluiten van de beurzen 1,0624 dollar waard, na eerder het laagste niveau in een jaar tijd te hebben aangetikt. De munt is minder waard geworden sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Hij heeft maatregelen aangekondigd die uiteindelijk kunnen leiden tot een hogere Amerikaanse rente, die de dollar aantrekkelijker maakt in vergelijking met andere valuta.