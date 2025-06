Alcaraz pakt voor tweede keer titel op Queen's

LONDEN (ANP) - Carlos Alcaraz heeft in Londen voor de tweede keer het tennistoernooi van Queen's gewonnen. De 22-jarige Spanjaard was zondag in de finale in drie sets te sterk voor de Tsjech Jiri Lehecka: 7-5 6-7 (5) 6-2. In 2023 won Alcaraz Queen's voor het eerst, vorig jaar verloor hij in de tweede ronde.

Het was voor Alcaraz zijn eerste toernooi sinds hij twee weken geleden Roland Garros op zijn naam schreef. Op Wimbledon, het volgende grandslamtoernooi, verdedigt hij vanaf volgende week maandag zijn titel.

Alcaraz heeft nu achttien wedstrijden op rij gewonnen. Dat is de langste reeks uit zijn carrière. Lehecka testte de nummer 2 van de wereld wel behoorlijk, net als de Spanjaard Jaume Munar eerder in het toernooi. Na winst van de tweede set in de tiebreak door Lehecka, was Alcaraz daarna weer op tijd bij de les. Lehecka had de eerste Tsjechische winnaar op Queen's kunnen worden sinds Ivan Lendl in 1990. De huidige nummer 30 van de wereld won tot dusver twee toernooien, in Adelaide (2024) en Brisbane (2025).

Alcaraz noteerde in de finale achttien aces en 33 winners.