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Protesten in Oekraïne tegen ontslag minister Fedorov

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 9:47
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KYIV (ANP/AFP) - Op verschillende plekken in Oekraïne is protest uitgebroken over het ontslag van minister van Defensie Mychajlo Fedorov. Die bevestigde woensdag op te stappen, nadat eerder in verschillende media werd gesuggereerd dat president Volodymyr Zelensky uit was op zijn ontslag. Eerder stapte ook premier Joelia Svyrydenko op, op aangeven van Zelensky.
In Kyiv verzamelden zich honderden, voornamelijk jonge demonstranten. Zij hielden zich met kartonnen borden en al leuzen zingende op nabij het parlement, melden media als RBC Ukraine en Suspilne. Een expliciete reden voor het ontslag van Fedorov werd niet genoemd, maar vermoed wordt dat zijn leiderschapsstijl een van de redenen is. Fedorovs aanpak gold als ambitieus en werd hem niet altijd in dank afgenomen binnen bijvoorbeeld de strijdmacht.
Naar verwachting wordt donderdag een nieuwe premier aangewezen. Serhi Koretsky, de huidige baas van staatsenergiebedrijf Naftogaz, geldt daarvoor als grootste kanshebber. Wie Fedorov opvolgt, is nog onbekend.
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