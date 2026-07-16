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Iran zegt VS-doelen in Koeweit en Bahrein te hebben aangevallen

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 9:27
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TEHERAN (ANP/AFP) - Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het donderdag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Koeweit en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran.
Iran richtte zijn aanvallen op twee vliegbases. Op de vliegbasis Ali al-Salem in Koeweit troffen ze radarsystemen, een Patriot-luchtverdedigingssysteem en brandstofopslagplaatsen. Daarnaast vielen ze Amerikaanse militaire faciliteiten aan op de vliegbasis Sheikh Isa in Bahrein. Dat meldde de Iraanse staatstelevisie.
De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) heeft naar eigen zeggen Amerikaanse bases in Jordanië met raketten aangevallen. Die bases werden volgens de IRG gebruikt voor Amerikaanse aanvallen op Iran. Daarbij zou er ook vlak bij een kinderziekenhuis een aanval zijn geweest. Iran heeft donderdag opnieuw gedreigd behalve militaire doelen ook infrastructuur in de regio aan te vallen als de VS dat ook in Iran doen.
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