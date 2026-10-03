Protesten in Spanje na verwerpen steunmaatregelen voor huurders

MADRID (ANP/AFP) - Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat steunmaatregelen voor huurders vrijdag door het Spaanse parlement werden verworpen.

De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een gepensioneerde vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. De 87-jarige Maricarmen Abascal woonde al ruim zeventig jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende acht jaar ongeveer blijft wat het was.

De kwestie groeide uit tot een symbool van de Spaanse wooncrisis. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sánchez kondigde een pakket maatregelen aan dat huurders zou moeten helpen en riep Spaanse oppositiepartijen op het plan te steunen. Conservatieve en rechts-populistische parlementsleden stemden tegen Sánchez' maatregelen.