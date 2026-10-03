Schilder ontbreekt op shortlist verkiezing beste atlete Europa

LAUSANNE (ANP) - Kogelstootster Jessica Schilder ontbreekt op de shortlist voor de verkiezing van Europees atlete van het jaar. De atlete uit Volendam, die dit jaar voor de derde keer op rij de Europese titel veroverde en als eerste vrouw na veertien jaar over de 21 meter stootte, behoorde wel tot de tien genomineerden.

De drie finalisten bij de vrouwen zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. De winnaar van de verkiezing wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne.

Werro duelleerde dit jaar vaak met Femke Broeders-Bol op de 800 meter en won alle keren. Ze werd in Birmingham Europees kampioene. Hunt was de ster van de EK in Birmingham met een record van vier gouden medailles op de sprintnummers (100, 200, 4x100 en 4x100 gemengd). Battocletti veroverde EK-goud op de 5000 en 10.000 meter.

Broeders-Bol won vorig jaar voor de derde keer de verkiezing. Ze kreeg voor dit jaar geen nominatie.