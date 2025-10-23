EU-leiders: aanpak bedreigingen aan oostflank is prioriteit

BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders willen dat de bedreigingen aan de oostflank van de EU als eerste worden aangepakt. Het verlenen van concrete steun aan de lidstaten die het dichtst bij Rusland liggen moet ook met prioriteit worden aangepakt, stellen zij donderdag in een gezamenlijke verklaring.

De EU-leiders veroordelen de schending van het luchtruim waarmee diverse lidstaten recent te maken hebben gehad. Het gaat onder meer om Polen, Roemenië, Denemarken en Duitsland. Ze benadrukken het belang van de verdediging van alle land-, lucht- en zeegrenzen van de EU.

De schendingen van het luchtruim en de steeds intensievere hybride aanvallen door Rusland en Belarus laten zien dat onderlinge samenwerking van groot belang is, stellen ze verder. De defensie- en veiligheidscapaciteit van de EU moet worden versterkt.

Daarnaast moet de veiligheid en bescherming worden verbeterd van kritieke infrastructuur, zoals die voor energievoorziening, onderzeese kabels en digitale infrastructuur.