ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-leiders: aanpak bedreigingen aan oostflank is prioriteit

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 17:19
anp231025183 1
BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders willen dat de bedreigingen aan de oostflank van de EU als eerste worden aangepakt. Het verlenen van concrete steun aan de lidstaten die het dichtst bij Rusland liggen moet ook met prioriteit worden aangepakt, stellen zij donderdag in een gezamenlijke verklaring.
De EU-leiders veroordelen de schending van het luchtruim waarmee diverse lidstaten recent te maken hebben gehad. Het gaat onder meer om Polen, Roemenië, Denemarken en Duitsland. Ze benadrukken het belang van de verdediging van alle land-, lucht- en zeegrenzen van de EU.
De schendingen van het luchtruim en de steeds intensievere hybride aanvallen door Rusland en Belarus laten zien dat onderlinge samenwerking van groot belang is, stellen ze verder. De defensie- en veiligheidscapaciteit van de EU moet worden versterkt.
Daarnaast moet de veiligheid en bescherming worden verbeterd van kritieke infrastructuur, zoals die voor energievoorziening, onderzeese kabels en digitale infrastructuur.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-508621813

Opvallende ontdekking: coronavaccin maakt immuuntherapie tegen kanker veel effectiever

ANP-203335321

Russen ziedend vanwege Trumps oliesancties: "De VS zijn onze vijand, oorlogsdaad tegen Rusland"

159890225_m

Nieuwe behandeling halveert cholesterol zonder bijwerkingen

anp221025252 1

Bontenbal 'baalt' van eigen uitspraak over homoseksuele leerlingen

shutterstock_2214387893

Hoe je eczeem herkent en wat je eraan kunt doen

anp231025116 1

Ouwehand zegt interview met Tubantia op Universiteit Twente af

Loading