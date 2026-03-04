Provincie Groningen houdt kabinet aan sluiting Groningen-gasveld

GRONINGEN (ANP) - Het Groningen-gasveld is en blijft gesloten, ook nu de gasprijzen flink stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Die boodschap heeft de provincie Groningen woensdag gegeven, nadat her en der werd gesuggereerd om toch weer gas te halen uit het Groningenveld. De provincie houdt het kabinet aan de sluiting die in 2024 is vastgelegd, zei gedeputeerde Susan Top na vragen van D66 over de gevolgen van de geopolitieke ontwikkelingen.

"Laat ik het 'once and for all' uitleggen: gaswinning uit het Groningenveld kan niet veilig, dat weten we allemaal", aldus Top. "Onze regering heeft gezegd: dat betekent dat we dat gasveld gaan sluiten. In de volle wetenschap dat dat consequenties heeft. Dat was toen zo, dat is nog steeds zo en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Desalniettemin is duidelijk gezegd: Groningers boven gas, we kunnen hun veiligheid niet in de waagschaal stellen. Daar houden we het kabinet aan."

De NAM is bezig de gasputten vol te storten met beton en de installaties te ontmantelen, een operatie die zo'n tien jaar duurt. Onderzoeksinstituut TNO pleitte er onlangs bij de NOS voor om het Groningenveld niet helemaal af te sluiten, maar om het gas daarin als "strategische reserve" achter de hand te houden voor noodsituaties. Nu de oorlog in de Golfregio heeft geleid tot stijgende gas- en olieprijzen, wordt opnieuw gewezen op het gas dat in Groningen in de grond zit.

"De sluiting is wettelijk vastgelegd en die wet gaat gewoon niet aangepast worden", aldus Top tegen de Provinciale Staten. De partijloze gedeputeerde, die over het gasdossier gaat, zegt dat een lid van het huidige kabinet dat woensdag aan haar heeft bevestigd. "Zolang er uit de relevante gremia geen andere signalen komen, is dit gewoon wat het is."