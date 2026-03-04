Schutter fatale schietpartij Zwijndrecht spant kort geding aan

DEN HAAG (ANP) - De 52-jarige Minh Nghia V., die in 2024 is veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar voor de dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat over zijn detentieomstandigheden.

De schietpartij was op klaarlichte dag op 21 januari 2023 op de parkeerplaats van het winkelcentrum Walburg. De man schoot op zijn ex-vriendin Anneke (38) en haar moeder Michel (66) die daarbij om het leven kwam.

De schutter met de bijnaam Lucky verblijft sinds januari op de afdeling voor intensief toezicht (AIT) van de gevangenis in Sittard, maar is het daar niet mee eens. In het kort geding dat donderdag bij de rechtbank in Den Haag dient, eist zijn advocaat om zijn cliënt zo snel mogelijk naar een andere gevangenis over te plaatsen.

Maandag dient bij het gerechtshof in Den Haag het hoger beroep in die zaak, maar zijn advocaat Errol Jobse zegt dat hij de inhoudelijke behandeling niet met zijn cliënt kan voorbereiden, zolang V. op de AIT in Sittard zit. Mogelijk gaat Jobse het hof om uitstel van de inhoudelijke behandeling vragen.