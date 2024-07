Provincie Utrecht: natuurlijk gedrag van wolf die hond aanviel

De wolf die afgelopen zaterdag op een landgoed in Leusden een aangelijnd hondje aanviel, heeft volgens experts natuurlijk gedrag vertoond. De provincie Utrecht zegt dat er geen sprake is van een zogeheten probleemwolf. De provincie gaat ervan uit dat het hondje is aangevallen door één van de ouders van wolvenwelpen.

"Er was sprake van natuurlijk roofdierengedrag waarbij wolven honden als bedreiging zien en mensen in beginsel niet", staat in antwoorden van het dagelijks bestuur van de provincie op schriftelijke vragen van de VVD en BBB. "Hoe enorm verdrietig ook voor de eigenaresse en voor eenieder die zich zorgen maakt over de aanwezigheid van de wolf, heeft de wolf van het incident op 6 juli volgens experts natuurlijk gedrag vertoond."

Op Utrechts grondgebied zijn momenteel twee mannelijke wolven gevestigd die actief worden gemonitord. De eerste wolf, die van de Veluwe komt, benadert volgens de provincie regelmatig mensen met honden en vertoont ongewenst gedrag. Utrecht heeft daarom een vergunning aangevraagd om dit beest te vangen om hem te zenderen, zodat hij beter gevolgd kan worden.

Gedragsduiding

De andere mannetjeswolf, afkomstig uit Duitsland, heeft inmiddels een vrouwtje en welpen. De provincie kan "met grote mate van zekerheid" zeggen dat één van de ouders zaterdag in Leusden een hondje heeft gebeten en meegenomen. Utrecht komt tot die conclusie op basis van een verklaring van de eigenaresse van de hond, analyse van beelden van wildcamera's en gedragsduiding door deskundigen.

Het heeft er alle schijn van dat de hond die aanval niet heeft overleefd. Omdat het dier nog steeds zoek is, is dit niet met zekerheid te zeggen.